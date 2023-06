Environ 50 nouvelles mesures visant à favoriser la transition énergétique et qui ont été approuvées par un conseil ministériel du 11 avril 2023, seront prochainement mises en œuvre par l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME).

” Certaines de ces mesures concernent le secteur public et visent à en faire un exemple à suivre en matière de maîtrise de l’énergie, d’autant plus que la part de ce secteur dans la consommation d’électricité s’élève à 12% de la consommation globale du secteur des services “, a précisé le directeur général de l’ANME Fathi Hanchi a lors d’une journée d’information organisée par l’ANME et la STEG, sur les principaux indicateurs et programmes de maîtrise de l’énergie.

” D’autres mesures visent à généraliser le recours à l’énergie photovoltaïque aux habitations destinées à la location pour augmenter la part des citoyens utilisant cette énergie ” a-t-il souligné.

Toujours selon lui ” les catégories de consommateurs bénéficiant d’une subvention de l’Etat (environ 1,2 million de consommateurs) bénéficieront de la subvention directe du Fonds de transition énergétique, à travers l’installation des panneaux solaires photovoltaïques. La valeur de la subvention s’élèvera à 100% des coûts dans une première phase. Il s’agit d’une expérience pilote qui démarrera à Tozeur à travers l’installation de 4 mille panneaux “.

Hanchi a par ailleurs fait savoir que ” la valeur de la subvention évoluera selon l’évolution des prix et des moyens mobilisés dans le cadre du programme de promotion du chauffe-eau solaire dans le secteur résidentiel (PROSOL) mené par l’ANME”.

Rappelons que sur la période 2005-2022, près de 400 mille ménages ont été équipés par le chauffe-eau solaire, soit plus d’un million de m2 de panneaux photovoltaïques installés dans les zones résidentielles dans le cadre de ce programme “.

Lequel programme à également, permis de réaliser une économie en énergie d’environ 720 mille tonnes d’équivalent pétrole et en subvention de l’ordre de 810 millions de dinars.

Pour mémoire, le Fonds National de Maîtrise de l’Energie créé en 2005 a été converti, en 2014, vers le fonds de transition énergétique (FTE) avec un renforcement de ses ressources par l’application de nouvelles taxes sur les produits énergétiques avec des revenus annuels d’environ 70 millions de dinars, selon Hanchi.