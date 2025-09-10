La France vit, ce 10 septembre, une journée de protestation d’ampleur baptisée «Bloquons tout», à l’appel de syndicats, de collectifs et de mouvements citoyens. À l’ordre du jour : revalorisation des salaires, défense des services publics, rejet de l’austérité et exigence d’un surcroît de démocratie. Dans plusieurs villes, la colère a gagné la rue.

Tensions à Paris, violences à Rennes

À Paris, la situation s’est crispée autour de la gare du Nord, où forces de l’ordre et groupes vêtus de noir se sont fait face. Les policiers ont eu recours aux gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. À Rennes, un bus a été incendié sur la rocade, signal fort de la radicalité qui a émaillé certains cortèges.

Arrestations et dispositif musclé

Le ministère de l’Intérieur fait état de 250 interpellations avant midi, dont 145 à Paris. Trente-quatre personnes, parmi lesquelles quatre mineurs, ont été placées en garde à vue. Le ministre Bruno Retailleau a engagé 80 000 policiers et gendarmes, estimant que la mobilisation a été « confisquée par l’ultra-gauche ». Un diagnostic immédiatement contesté par Jean-Luc Mélenchon, qui accuse le ministre de « chercher l’incident » pour légitimer la répression.

Des cortèges disparates, une même colère

À Marseille, environ 8 000 personnes ont défilé dans le centre. Des actions plus ponctuelles ont essaimé dans le Finistère, les Alpes-Maritimes ou encore à Grenoble. À Lille, des lycéens ont filtré l’accès à plusieurs établissements derrière des banderoles hostiles à Emmanuel Macron. À Nice, des campus ont été temporairement perturbés avant de rouvrir.

Une contestation transversale

La grève touche les transports, l’aérien, le commerce et l’éducation. La CGT, Sud Aérien et plusieurs syndicats d’enseignants soutiennent le mouvement. La Confédération paysanne rappelle, elle, l’enjeu de « pouvoir vivre dignement du métier ». Au-delà des chiffres et des heurts, la journée révèle une contestation enracinée : une exaspération sociale qui, rentrée après rentrée, refuse de s’éteindre.