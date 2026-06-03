Tunis, le 3 juin 2026 – Un séminaire académique consacré à la mobilité et le développement urbains s’est tenu aujourd’hui à la Cité des Sciences de Tunis, dans le cadre du projet de « Plan Directeur de la Mobilité Urbaine du Grand Tunis » (PDMU-GT).

Il s’agit d’un projet mis en œuvre par l’Agence d’Urbanisme du Grand Tunis (AUGT) avec l’appui technique de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA).

Il vise à faire du Grand Tunis une métropole plus accessible et plus agréable de manière durable, en s’inspirant de l’expérience japonaise dans le domaine. Le séminaire a réuni des représentants des instances gouvernementales tunisiennes, des universités ainsi que des experts techniques. « Ce séminaire académique est une grande opportunité, aussi bien pour le partage de l’expérience et le transfert du savoir-faire japonais que pour l’échange des points de vue entre les experts tunisiens et japonais sur les principales thématiques liées au PDMU-GT », a déclaré Mme MIYATA Mayumi, Représentante Résidente de la JICA en Tunisie.

Lancé depuis 2025, le PDMU-GT intervient dans un contexte où la mobilité urbaine dans le Grand Tunis fait face, de nos jours, à de nombreux défis, notamment les embouteillages, l’augmentation des temps de déplacement et les problèmes environnementaux liés à l’usage des moyens de transport individuels et collectifs. À travers ce projet, des enquêtes et des analyses sont menées par l’AUGT en collaboration avec les experts de la JICA sur les comportements de déplacement des citoyens ainsi que sur les conditions de circulation actuelles, afin d’explorer des solutions de mobilité urbaine adaptées au futur du Grand Tunis.

D’ailleurs, une enquête ménages déplacements est en cours de réalisation, couvrant un échantillon représentatif de ménages répartis sur les quatre gouvernorats du Grand Tunis, à savoir Tunis, La Manouba, Ariana et Ben Arous.

«Des données fiables et actualisées constituent le fondement de toute planification prospective de la mobilité urbaine. Les enquêtes et analyses menées dans le cadre du PDMU-GT nous permettront d’anticiper l’évolution des besoins de déplacement, d’affiner nos prévisions et d’orienter les investissements futurs vers des solutions de mobilité adaptées aux enjeux du Grand Tunis », a déclaré Mme Jihène Ghiloufi, Directrice Générale par intérim de l’Agence d’Urbanisme du Grand Tunis.

Le projet encourage également l’utilisation des données et des technologies numériques afin de soutenir une planification des transports plus efficace et plus opérationnelle. Lors du séminaire, Pr. Shinya Hanaoka de l’Institut des Sciences de Tokyo s’est exprimé sur la planification de la mobilité urbaine tournée vers l’avenir et la mobilité durable. Il a partagé des expériences et des modèles internationaux, en intervenant sur l’avenir de la mobilité urbaine dans le Grand Tunis, les modes de transport durables et respectueux de l’environnement, la structure urbaine et le développement urbain centrés sur les transports en commun ainsi que les politiques de mobilité durable reliant les habitants et la ville.

Son intervention constitue une contribution aux échanges techniques entre le Japon et la Tunisie ainsi qu’au renforcement des capacités des chercheurs et des cadres techniques concernés par la mobilité urbaine et l’aménagement urbain en Tunisie.