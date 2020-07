Un accord de partenariat et de coopération visant à faciliter l’accès au financement des projets, a été signé, mardi par la directrice générale de la caisse des dépôts et consignations (CDC), Boutheina Ben Yaghlane et le président de la Tunisia Investment Authority (TIA), en présence du ministre du Développement de l’Investissement et de la Coopération internationale, Slim Azzabi.

Cette convention s’inscrit dans le cadre des actions entreprises par les deux institutions pour appuyer l’investissement en Tunisie et contribuer au développement économique et social, lit-on dans un communiqué publié par le ministère du développement.

Cet accord institue, ainsi, un cadre d’appui à la création d’entreprises et permettra de booster l’investissement dans différents secteurs, tels que les nouvelles technologies, le développement durable et l’environnement et ce, particulièrement dans les régions intérieures du pays.

Le ministre du développement a déclaré, à cette occasion, que ce partenariat entre la CDC et la TIA permettra aux deux locomotives de l’investissements dans le pays d’offrir un cadre supplémentaire favorable à la création de grands projets.