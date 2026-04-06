Le commissariat de la famille et de la femme vient dâ€™approuver la remise de 33 avis de financement de petits projets fÃ©minins dâ€™une valeur de 350 mille dinars, dans le cadre du programme “Raidet”.

ChargÃ©e du service de la femme et de la famille au commissariat, Basma Mosbahi, a indiquÃ© Ã lâ€™Agence TAP que ces projets seront rÃ©alisÃ©s dans les secteurs de lâ€™industrie, du commerce, des services et des petits mÃ©tiers, ajoutant que l’objectif est deÂ promouvoir, lâ€™initiative privÃ©e, lâ€™entreprenariat fÃ©minin et le dÃ©veloppement Ã©conomique dans la rÃ©gion.

Le programme national pour lâ€™entreprenariat fÃ©minin et lâ€™investissement (Raidet) offre un accompagnement financier et technique favorisant la pÃ©rennisation des projets rÃ©alisÃ©s, a soulignÃ© la mÃªme source.