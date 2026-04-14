La Banque tunisienne de solidarité (BTS) a lancé une plateforme électronique dédiée au financement des micro-projets au profit des catégories vulnérables, dotée d’une enveloppe globale de 20 millions de dinars et proposant des crédits sans intérêts ni garanties.

Le dépôt des demandes s’effectuera exclusivement en ligne, du 13 avril au 15 mai 2026, à l’adresse httpss://acces-financement.emploi.gov.tn/, selon un communiqué publié par la banque.

Chaque projet éligible peut bénéficier d’un prêt plafonné à 10 mille dinars, accordé sans intérêts bancaires, sans apport personnel et sans exigence de garanties.

Ces crédits, assortis de conditions préférentielles, sont remboursables sur une durée de six ans, incluant une année de grâce (période de différé), afin de permettre aux porteurs de projets de lancer leur activité avant l’entame du remboursement.

Sur le plan procédural, les services centraux de la banque procéderont à une première phase d’examen des dossiers. Les candidats présélectionnés seront informés par message court (SMS) et invités à compléter leurs dossiers administratifs en vue de l’examen final et de la décision de financement.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts nationaux visant à soutenir les catégories à revenu limité et à stimuler la création d’emplois à travers l’encouragement des micro-projets.