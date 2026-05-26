L’Agence nationale de promotion de la recherche scientifique (ANPR) annonce le lancement d’un Appel à propositions à l’attention des Associations en vue du renforcement ou la création de fablabs dans les gouvernorats de Ben Arous, La Manouba, Le Kef, Siliana, Tozeur, Kébili, Kasserine et Monastir .

Cet appel s’inscrit dans le cadre de l’action SWAFY’LABS mise en œuvre en partenariat avec la Fondation Orange Tunisie.

Selon un communiqué publié par l’agence, ce projet vise à encourager les jeunes à s’engager dans les domaines des sciences, des technologies, de la recherche et de l’innovation, en soutenant les clubs scientifiques et en renforçant la coopération entre les différents acteurs du système scientifique et éducatif.

La Date limite de dépôt des candidatures a été fixée au 31 mai 2026. Les résultats définitifs et la signature des conventions de financement devraient être annoncés à partir du 1er juillet 2026.