Un accord de partenariat a été conclu ce lundi à Tunis entre le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et la Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie (CTFCI). Ce partenariat vise à améliorer l’employabilité des jeunes et à arrimer la formation professionnelle aux besoins réels des entreprises, notamment dans les secteurs de la transformation numérique et de l’intelligence artificielle.

Signé par le ministre Riadh Chaoued et le président de la CTFCI, Khalil Chaibi, l’accord prévoit la création immédiate d’un comité de pilotage conjoint chargé d’élaborer un plan d’action annuel et de suivre la mise en œuvre de la convention sur le terrain.

Le texte s’articule autour de la modernisation du système de formation professionnelle au sein des entreprises et de l’identification des besoins en compétences. Il met un accent particulier sur la reconversion professionnelle dans les secteurs porteurs tels que la transformation numérique et l’intelligence artificielle, tout en soutenant la mobilité internationale et la valorisation des diplômes tunisiens à l’étranger. L’accord prévoit également des études conjointes sur les nouveaux métiers et des partenariats directs entre les centres de formation tunisiens et les entreprises françaises.

Lors de la cérémonie de signature au siège du ministère, le ministre Riadh Chaoued a souligné que ce partenariat consacre la complémentarité entre les secteurs public et privé. « Cet accord reflète la volonté de miser sur la formation professionnelle, la formation continue et l’entrepreneuriat comme choix nationaux pour garantir un travail décent, un salaire équitable et réaliser la justice sociale », a-t-il déclaré.

De son côté, le président de la Chambre, Khalil Chaibi, a insisté sur l’urgence de développer les qualifications techniques et comportementales des demandeurs d’emploi afin de répondre avec précision aux mutations économiques actuelles et aux besoins croissants des entreprises.