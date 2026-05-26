La Fédération internationale des experts comptables et commissaires aux comptes francophones (FIDEF) a officiellement lancé, le 22 mai à Djerba, son initiative “Femmes Experts-Comptables”.

Ce lancement s’est déroulé en marge du conseil d’administration de la fédération et d’une journée technique consacrée aux enjeux majeurs de la profession.

Selon l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie, cette nouvelle initiative se veut un forum d’échange global. Elle vise à dresser un état des lieux de la situation des femmes dans la profession à travers différents continents, tout en explorant les perspectives d’évolution et les modalités de partenariat entre les organisations professionnelles.

L’objectif principal est de renforcer le rôle des femmes experts-comptables dans le développement de l’écosystème financier, tant au niveau national qu’international.

Le conseil d’administration de la FIDEF a réuni les leaders de la comptabilité francophone pour débattre de thématiques d’actualité telles que l’intelligence artificielle, les standards internationaux et la place des femmes dans les métiers de la finance.

La FIDEF rassemble les ordres, instituts et organisations professionnelles comptables des pays francophones. Créée en 1981, à l’initiative de professionnels issus d’une quinzaine de pays, la FIDEF réunit 52 membres issus de 37 pays répartis sur 4 continents, et représente environ 80 000 professionnels.