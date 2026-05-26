La Tunisie et l’Inde entendent renforcer leur coopération dans le secteur de la santé, notamment dans les domaines de la santé numérique, de l’intelligence artificielle et de l’industrie pharmaceutique, à l’issue d’une rencontre lundi à Tunis entre le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, et l’ambassadrice de l’Inde, Devyani Uttam Khobragade.

Selon un communiqué, les discussions ont porté sur plusieurs projets de coopération concrets, incluant la télémédecine, la formation, la recherche scientifique, le tourisme médical et les investissements dans le secteur de la santé.

Le ministre a indiqué que la Tunisie mise sur la technologie pour améliorer l’accès aux soins, à travers notamment un projet d’hôpital numérique destiné à rapprocher les services spécialisés des régions intérieures et à renforcer l’équité sanitaire.

Les deux parties ont également évoqué le développement de la coopération dans l’industrie pharmaceutique, en particulier avec SIPHAT, ainsi que l’élargissement des programmes de formation et des bourses destinées aux compétences tunisiennes.

L’ambassadrice indienne a, de son côté, affirmé la volonté de son pays de promouvoir des partenariats fondés sur le transfert d’expertise et l’innovation, avec un impact direct sur les systèmes de santé.

Les responsables ont convenu de créer un groupe de travail conjoint et de préparer deux mémorandums d’entente portant sur le tourisme médical et l’industrie pharmaceutique, tout en renforçant l’échange d’expériences en matière de santé numérique et de télémédecine.

La Tunisie accueillera également “TeleHealth Connect – Tunisia 2026”, présenté par les autorités comme un rendez-vous international majeur consacré à la santé numérique et à la télémédecine.