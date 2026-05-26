La Tunisie a réaffirmé lundi son engagement en faveur de l’intégration africaine et du renforcement des partenariats continentaux, à l’occasion de la célébration de la Journée de l’Afrique 2026 à Tunis, consacrée cette année aux enjeux de l’eau et de l’assainissement durable.

La cérémonie officielle, organisée à Tunis sous le thème « Assurer la disponibilité durable de l’eau et des systèmes d’assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2063 », s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, et de plusieurs ambassadeurs africains accrédités en Tunisie.

Dans son allocution, le chef de la diplomatie tunisienne a souligné les progrès réalisés par le continent africain depuis la création de l’Union africaine, notamment en matière de gouvernance, de paix et de développement, estimant que l’organisation panafricaine s’est imposée comme un cadre central de concertation politique.

Il a également mis en avant les avancées enregistrées sur les plans politique et sécuritaire, citant le renforcement des mécanismes africains de prévention des conflits, ainsi que l’entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), présentée comme une étape majeure vers une intégration économique accrue.

Évoquant le thème de cette édition 2026, Mohamed Ali Nafti a insisté sur l’importance stratégique de l’accès à l’eau potable et à des systèmes d’assainissement durables, dans un contexte marqué par les effets du changement climatique et la pression croissante sur les ressources naturelles.

« Les défis actuels exigent une mobilisation collective renforcée et une coopération africaine accrue », a-t-il déclaré, réaffirmant la volonté de la Tunisie de consolider ses partenariats avec les pays africains dans des secteurs stratégiques tels que l’eau, l’énergie, les infrastructures et le développement humain.

Le ministre a par ailleurs indiqué que Tunis entend renforcer ses représentations diplomatiques sur le continent afin de mieux répondre aux défis contemporains.

Dans un message vidéo diffusé lors de la cérémonie, le président de la Commission de l’Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a appelé à un multilatéralisme « plus juste et plus équilibré », plaidant notamment pour une réforme de la représentation africaine au Conseil de sécurité des Nations unies.

Il a également évoqué la nécessité de reconnaître et de réparer les injustices historiques liées à l’esclavage et à la colonisation, tout en soulignant la « dynamique irréversible de transformation » que connaît le continent africain, portée selon lui par la jeunesse et les femmes.

De son côté, la doyenne du Groupe des ambassadeurs africains en Tunisie et ambassadrice de Guinée équatoriale, Gertrudis Nsang Ndong, a appelé à une action collective face aux défis du continent, estimant que l’accès à l’eau potable constitue un enjeu vital directement lié à la santé et au développement.

La cérémonie a également réuni plusieurs représentants diplomatiques de pays non africains, dont les ambassadeurs des États-Unis et de France en Tunisie.

La soirée s’est achevée par un buffet mettant à l’honneur les spécialités culinaires de plusieurs pays africains, illustrant la diversité culturelle du continent.

Plus tôt dans la journée, une cérémonie a été organisée au siège du ministère des Affaires étrangères, en présence du ministre Mohamed Ali Nafti, de diplomates africains accrédités en Tunisie ainsi que d’anciens ambassadeurs.

La cérémonie a débuté par la levée des drapeaux tunisien et africain au son des hymnes nationaux, suivie de l’inauguration d’une exposition mettant en valeur la dimension africaine de la politique étrangère tunisienne et son engagement historique au sein de l’Organisation de l’unité africaine

Un échange a ensuite eu lieu entre le ministre et les représentants diplomatiques sur les perspectives de coopération.