Une plateforme électronique dédiée à la réception des demandes de financement au profit des personnes en situation de handicap vient d’être lancée, a annoncé la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS Bank).

Accessible en ligne visa le site web de la banque, cette plateforme s’inscrit dans le cadre des efforts visant à soutenir le financement des petits projets et à favoriser la création d’emplois au profit de cette catégorie.

Les porteurs de projets en situation de handicap souhaitant bénéficier de ce programme peuvent soumettre leurs demandes exclusivement en ligne, via la plateforme dédiée, et ce jusqu’au 20 mai 2026, à travers le lien “acces-financement.emploi.gov.tn”

Les services centraux de la banque procéderont à une première sélection des dossiers et adresseront des notifications par SMS aux candidats remplissant les conditions d’éligibilité, les invitant à déposer leurs dossiers auprès des agences de la BTS.

Une enveloppe globale de 5 millions de dinars a été mobilisée pour ce programme, destiné à financer des microprojets dans divers secteurs économiques, avec un plafond de 10 000 dinars par crédit.

Ces prêts sont accordés sans intérêts bancaires, sans apport personnel et sans garanties, et sont remboursables sur une période de huit ans, dont deux années de grâce, indique la banque.