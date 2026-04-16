Le commissariat de la famille et de la femme à Ben Arous vient d’approuver le financement de 64 microprojets féminins d’une valeur de 600 mille dinars, dans le cadre du programme national pour l’entreprenariat féminin et l’investissement (Raidet).

La responsable chargée de la famille et de la femme au commissariat, Jawaher Miled, a indiqué à l’Agence TAP que ces petits projets seront réalisés dans les domaines du commerce, de l’industrie, des services, de l’artisanat et des petits métiers.

L’objectif, a-t-il ajouté, est de renforcer l’initiative privée, l’entreprenariat féminin et le développement économique dans la région.

Par ailleurs, un nouveau dispositif de financement sera déployé dès 2026, destiné aux jeunes femmes âgées de 18 à 25 ans qui pourront prétendre à des prêts sans intérêt, plafonnés à 15 mille dinars, avait annoncé la ministre de la femme et de la famille, Asma Jabri.