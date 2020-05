Le bilan établi par l’antenne africaine de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), pour la semaine du 13 au 20 mai 2020, est inquiétant, car il fait état d’une augmentation du nombre de nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) de 34%.

Ils ont été observés dans neuf pays: Mauritanie qui enregistré une hausse de 1538% du nombre de cas positifs (passant de 8 à 131 en 7 jours), République Centrafricaine (90%, passant de 130 à 411 cas), Ouganda (106%, de 126 à 260 cas), Zambie (75%, de 441 à 772), Gabon (74%, de 863 à 1502), Guinée équatoriale (71%, de 522 à 890), Togo (70%, de 199 à 338), Madagascar (70%, de 192 à 326) et Soudan du Sud (62%, de 174 à 282).

Par contre, au cours de la période considérée, cinq pays n’ont fait état d’aucun nouveau cas de Covid-19 confirmés, il s’agit de la Namibie, des Seychelles, de l’Érythrée, de l’Ile Maurice et de la Tanzanie.

L’Afrique représente 0,6% des cas de décès liés à la Covid-19 dans le monde

Toujours selon les statistiques de l’OMS de la semaine du 13 au 19 mai 2020, 339 nouveaux décès (augmentation de 25%) liés à la Covid-19 ont été enregistrés signalés dans 27 pays, notamment l’Afrique du Sud (106), Algérie (46), Nigeria (34), Tchad (16), Cameroun (15), Kenya (14), Mali (13), Sierra Leone (13), Sénégal (11), République démocratique du Congo (10)…

L’Afrique comptait, le 19 mai 2020, un cumulé de 64 388 cas de Covid-19, dont 64 091 confirmés et 297 cas probables dans les 47 pays d’Afrique. Ce qui fait au total 1 827 décès, soit un taux global de létalité (CFR) de 2,8%. La situation actuelle en Afrique ne représente que 1,4% des confirmés Cas de Covid-19 et 0,6% des décès signalés dans le monde.

Ces 11 “pays-foyers”

Les chiffres de l’OMS montrent également que la semaine du 13 au 20 mai 2020 a enregistré son nombre le plus élevé de cas par jour depuis le début de la pandémie, avec plus de 2 000 nouveaux cas signalés chaque jour sur un intervalle de 14 derniers jours.

Mais ce qui inquiète le plus l’OMS, c’est la situation de 11 pays-foyers car ils ont enregistré un total cumulé de plus d’un millier de cas positifs. Il s’agit par ordre décroissant de l’Afrique du Sud (17 200), Algérie (7 377), Nigeria (6 401), Ghana (6 096), Cameroun (3 529), Guinée-Conakry (2 863), Sénégal (2 617), Côte d’Ivoire (2 153), RD Congo (1 731), Gabon (1 502) et Guinée-Bissau (1038). A noter également que le Gabon et la Guinée-Bissau ont franchi, pour la première fois, le cap des 1 000 cas.

Ensemble, ces 11 pays les plus touchés abritent 82% de tous les cas signalés en Afrique. Et de fait, l’Afrique de l’Ouest dame le pion à l’Afrique du Nord qui détenait jusqu’à présent la palme du nombre de cas positifs le plus élevé, car elle est créditée de 40% (24 836 cas pour un taux de létalité de 2,2%), suivie de l’Afrique australe (avec 27% du nombre de cas diagnostiqués sur le continent, 17 450, taux de létalité de 1,8%), l’Afrique du Nord, avec 8,5% des cas, 7 377, taux de létalité de 7,6%), l’Afrique centrale (15%, 9 331, taux de létalité de 3,2%) et l’Afrique de l’Est (avec 7% des cas, 4 506 diagnostics positifs, un taux de létalité de 2,4%).

Ceci dit, l’Afrique demeure de loin le continent le moins touché par la Covid-19, aussi bien en termes de contaminations que de décès. Mais jusqu’à quand?