Le ministère de l’Industrie et des petites et moyennes entreprises se penche actuellement sur l’élaboration d’une charte de partenariat avec le secteur privé dans le domaine de l’industrie automobile. C’est ce qu’on lit dans un communiqué publié par le département à l’issue d’une réunion tenue vendredi 22 mai 2020 entre le ministre de l’Industrie, Salah Ben Youssef, avec l’expert en investissement, Khalil Laabidi.

Cette charte, qui sera prochainement soumise à un conseil ministériel, a pour objectif de développer le secteur de fabrication et de montage de composants automobiles ainsi qu’à attirer les plus grands fabricants, étant donné que la Tunisie occupe le deuxième rang à l’échelle africaine dans l’exportation des pièces de rechange et des composants automobiles vers les pays de l’Union européenne.

A noter que le secteur automobile a réalisé en 2019 des exportations d’une valeur de 7 milliards de dinars, soit 4,8% du PIB. La Tunisie est actuellement classée deuxième pays africain exportateur des pièces de rechange pour automobiles vers l’Union européenne.

Le secteur automobile en Tunisie compte plus de 270 entreprises industrielles dont 80% sont totalement exportatrices, et fournissent 100 mille emplois.