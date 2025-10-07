Le groupe japonais “NTN Corporation” envisage de lancer son premier projet dans le secteur de la fabrication de composants automobiles en Tunisie, annonce, lundi, le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie.

Ce projet serait aussi, une fois réalisé, le premier du groupe, dans le secteur des composants automobiles, sur le continent africain.

L’annonce intervient à l’issue d’une réunion, lundi, à Tunis, entre la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub et le PDG du groupe japonais leader dans la fabrication des composants automobiles “NTN Corporation”, Eiichi Ukai, qui effectue une visite en Tunisie, pour la première fois.

La réunion s’est déroulée, au siège du ministère de l’Industrie, en présence du directeur général de la société “LTM”, spécialisée dans la fabrication de composants automobiles, Amine Ben Ayed, du directeur général du groupe “Al Badr”, Abdessalem Ben Ayed, du directeur général des industries manufacturières, Fethi Sahlaoui et du directeur général de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), Omar Bouzouada.

Le groupe japonais a présenté, à cette occasion, son programme d’investissement en Tunisie, selon un communiqué du ministère de l’Industrie.

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a souligné l’importance de ce projet et son rôle dans le développement du secteur, la création de nouveaux emplois et la promotion des exportations. “L’industrie des composants automobiles se développe en attirant des investissements importants à forte valeur ajoutée et à haut contenu technologique afin de donner à la Tunisie une renommée mondiale dans ce domaine”, a indiqué la ministre, d’après la même source.

Le groupe japonais “NTN Corporation” a été fondé en 1918. Il est spécialisé dans la fabrication d’amortisseurs, de joints de transmission et d’équipements de précision pour automobiles. La haute qualité dans le domaine de l’ingénierie mécanique est l’un des points forts du groupe qui dispose de plus de 207 sites dans 33 pays d’Amérique, d’Asie et d’Europe, fournissant 22 000 emplois dans le monde.