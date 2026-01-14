L’année 2026 s’ouvre sur une annonce industrielle majeure pour l’Algérie. Le constructeur Opel a confirmé le choix du pays pour l’implantation d’un nouveau site de production, le premier en dehors de l’Europe. Cette décision marque une étape dans le développement industriel du groupe dans la région Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Une réunion de travail s’est tenue en présence de Samir Cherfan, Chief Operating Officer Middle East & Africa et membre du comité exécutif de Stellantis, ainsi que de Florian Huettl, CEO d’Opel Automotive GmbH. Les échanges ont porté sur les contours du projet industriel et sur ses perspectives de déploiement.

Une dynamique engagée depuis plus de deux ans

Cette annonce intervient plus de deux ans après le lancement commercial d’Opel sur le marché algérien. Selon le groupe, cette nouvelle étape s’inscrit dans la continuité d’une dynamique fondée sur une collaboration progressive et un renforcement de l’intégration locale. Le futur site de production viendra compléter le réseau industriel existant d’Opel en Europe, sans s’y substituer.

L’objectif affiché est de renforcer la capacité du constructeur à répondre à la demande du marché algérien, tout en élargissant son périmètre de service à l’ensemble de la région MEA. Les détails opérationnels du projet, notamment le calendrier et les volumes de production, n’ont pas été communiqués à ce stade.

L’Algérie, un pôle stratégique pour la région MEA

Le projet confirme la place stratégique de l’Algérie dans la stratégie régionale de Stellantis. Le groupe met en avant une approche de localisation industrielle reposant sur le principe « made in the region, for the region ». Cette orientation vise à rapprocher les capacités de production des marchés finaux, tout en favorisant l’ancrage local des activités industrielles.

Pour Stellantis et Opel, cette implantation doit contribuer à consolider la présence du groupe en MEA et à soutenir une organisation industrielle adaptée aux spécificités régionales. Aucune information supplémentaire n’a été fournie sur les impacts économiques ou sociaux attendus.

Une orientation stratégique assumée

En choisissant l’Algérie pour cette nouvelle implantation, Opel et Stellantis confirment une stratégie de développement fondée sur la régionalisation de la production. Le projet illustre une volonté de structurer des chaînes industrielles locales, en cohérence avec les priorités du groupe dans la région MEA, tout en s’appuyant sur son réseau industriel international.