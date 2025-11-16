Des industriels du secteur automobiles ont estimé, lors d’une réunion conjointe des Commissions des finances et du budget de l’Assemblée des représentants du peuple et du Conseil national des régions et des districts sur le projet de loi de finances 2026, que le système fiscal actuel n’encourage pas l’investissement dans ce domaine, étant donné que les voitures fabriquées localement sont soumises à des droits de Douanes et à des droits de consommation.

En revanche, les voitures importées par les concessionnaires ne sont pas soumises à des droits de douane, ont-ils noté ajoutant que les droits de consommation sur ces voitures sont calculés sur la base du prix d’arrivée au port. Ils ont appelé à l’exonération des composantes automobiles utilisées dans la fabrication des voitures locales des droits de douane et des droits sur la consommation, et à la réduction de leur imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à 7%.

Lors de cette réunion tenue vendredi 14 novembre 2025, les représentants du peuple ont fait remarquer que le renforcement de l’autonomie du pays nécessite de soutenir et d’encourager l’industrie tunisienne, s’informant sur la capacité d’emploi, le chiffre d’affaires, le volume de production, et le taux d’intégration dans le secteur des composants automobiles. Ils ont également, estimé que la promotion de l’industrie locale dans ce domine constitue une étape progressive vers la formation d’une industrie automobile nationale.