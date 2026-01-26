Lors de la deuxième édition des Victoires de l’Automobile 2026, la société Ennakl Automobiles s’est particulièrement distinguée en remportant quatre prix, confirmant sa position de premier plan parmi les acteurs du secteur automobile.

Dans une déclaration exclusive à WMC, le directeur général de la société, Anouar Ben Ammar, a exprimé sa fierté à l’issue de cette reconnaissance.

« Nous sommes très fiers et heureux d’avoir obtenu quatre prix lors des Victoires de l’Automobile. Deux distinctions commerciales et deux institutionnelles, dont celle de la meilleure capitalisation boursière », a-t-il déclaré.

Le dirigeant a tenu à remercier les actionnaires tunisiens pour leur confiance continue, tout en adressant un message appuyé aux investisseurs marocains. Ennakl Automobiles est en effet cotée simultanément à la Bourse de Tunis et à celle du Maroc. « Notre présence au Maroc et son développement rapide renforcent la confiance dans notre entreprise et dans l’image de notre pays à l’international », a-t-il souligné.

La quatrième distinction, qualifiée de particulièrement stratégique, concerne l’élaboration du tout premier rapport ESG du groupe au titre de l’année 2024. Ce document, consacré à la gouvernance environnementale, sociale et institutionnelle, a été validé par l’assemblée générale des actionnaires parallèlement au rapport financier. Pour Anouar Ben Ammar, cette récompense constitue « une reconnaissance forte du travail accompli par l’ensemble des équipes en faveur de la durabilité ».

Cupra distinguée pour l’excellence de l’expérience client

Dans la catégorie de l’excellence des services, la marque Cupra a remporté le prix de la «Meilleure expérience client nationale». Cette distinction salue la stratégie adoptée sur le marché tunisien, axée sur une approche globale allant au-delà de la simple vente de véhicules, avec des services innovants en cohérence avec l’identité sportive et singulière de la marque.

Performance boursière et engagement ESG

Sur le plan financier et institutionnel, Ennakl Automobiles a consolidé son attractivité auprès des investisseurs en décrochant le prix de la « Meilleure capitalisation boursière de l’année ». L’entreprise a également été primée pour la « Meilleure initiative en gouvernance environnementale et sociale (ESG) », illustrant son engagement concret en faveur des standards internationaux de durabilité et de responsabilité sociétale.

Porsche Macan, événement automobile de l’année 2026

Le volet événementiel n’a pas été en reste. Le lancement du Porsche Macan a été sacré «Événement de l’année » dans le secteur automobile en Tunisie. Le jury a estimé que l’arrivée de ce modèle sur le marché national représente une avancée majeure en matière de technologie et de design, renforçant la présence du groupe dans le segment des véhicules haut de gamme.