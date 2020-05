Les travaux de deux champs de production de l’électricité à partir de l’énergie solaire Tataouine (sud de la Tunisie) d’une capacité de production d’environ 31,1 Gigawatt (GW) pour chacun ont été achevés.

Le champ le plus productif sera relié au réseau de la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG), sachant que la société italienne Eni a développé ces deux projets, selon le Ministère de l’Energie, des mines et de la transition énergétique.

Le premier projet, situé à la périphérie de Tataouine, concerne l’installation de 30 240 capteurs solaires sur une superficie de 20 hectares, ces panneaux se distinguant par leur rotation en direction du soleil.

Ce projet devrait produire 10 mégawatts d’électricité par jour et 22,5 GW par an, et sa production d’électricité sera transférée au réseau de la STEG.

Le deuxième projet, réalisé en coopération avec l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ETAP) pour alimenter le champ “Adam” d’extraction de pétrole dans une zone reculée non couverte par le réseau d’électricité dans le gouvernorat de Tataouine est composé de 16704 panneaux solaires fixes sur une superficie d’environ 10 hectares afin de produire 5 mégawatts d’électricité par jour et 8, 6 GW par an.

Ce projet est basé sur une technologie qui combine l’énergie solaire et le stockage de l’excédent de la production dans des batteries.

Eni a réitéré sa volonté d’investir dans les énergies alternatives et renouvelables en Tunisie, notamment dans le projet de raccordement du réseau d’électricité tunisien à celui de Sicile vers l’Europe, soit l’une des conditions les plus importantes pour l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau, outre le renforcement du raccordement avec les réseaux algérien et libyen.

La Tunisie a adopté dès 2014 une politique de transition énergétique visant une réduction de 30% de sa consommation d’énergie primaire par rapport au scénario tendanciel, à l’horizon 2030 et l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité de 30% au même horizon.

Pour atteindre ces objectifs, la Tunisie a adopté un certain nombre de mesures dont la création du Fonds de transition énergétique en 2014 et la promulgation de la loi relative à la production d’électricité à partir des énergies renouvelables en 2015.

Depuis 2016, un programme a été arrêté ” programme 2017-2020 “, visant à installer une capacité additionnelle de 1000 MW renouvelables.