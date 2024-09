Le Salon Méditerranéen de l’Eau, de l’Irrigation et du Solaire (IRRIMED) se tiendra du 17 au 20 juin 2025, au parc des expositions du Kram (Tunis).

Il s’agit d’un rendez-vous pour tous les professionnels de l’eau, de l’irrigation et du Solaire. Il exposera durant 3 jours, les équipements, les techniques et les services qui peuvent répondre aux enjeux de la bonne gestion et de la préservation des ressources en eau et de la production de l’énergie propre.

Les organisateurs de ce salon ambitionnent de faire d’IRRIMED “une vitrine des techniques, technologies et services de l’eau, de l’irrigation et de l’énergie solaire, afin de permettre aux agriculteurs d’optimiser leurs choix pour l’équipement de leurs parcelles et promouvoir l’utilisation efficiente de l’eau d’irrigation”.

Parce que, selon eux “pour un demi siècle encore, l’eau et les énergies renouvelables resteront aux niveaux international (la planète), régional (la Méditerranée) et national (la Tunisie), des enjeux cruciaux et des priorités politiques vitales pour un développement durable et équitable”.

“La Tunisie en particulier, fait face à une sécheresse structurelle ainsi qu’à une croissance soutenue de la demande en eau (croissance démographique, développement de l’irrigation, expansion du tourisme..). Ces contraintes requièrent une rationalisation de la ressource en eau”.

“A cet effet, les pouvoirs publics ont mis en place une stratégie nationale d’économie et de gestion durable de l’eau à l’horizon 2030 et même 2050, et c’est pour soutenir et accompagner cette politique qu’est venu le projet d’IRRIMED, le premier Salon Méditerranéen de l’Eau, de l’Irrigation et du Solaire”.

Seront organisés en marge du salon, trois forums sur l’Eau: “Le Stress Hydrique: causes conséquences, solutions”; sur l’irrigation: “Les périmètres irrigués en Tunisie: atouts du développement agricole” et sur le Solaire, outre une journée de partenariat pour la présentation de projets, rencontres B2B et témoignages.