La société émiratie d’infrastructures énergétiques “AMEA Power” lancera les travaux de construction d’une centrale solaire à Kairouan (Centre), au deuxième trimestre de 2023, a affirmé le président du conseil, Hussain Jassim Al Nowais.

En marge d’une mission économique organisée par la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT), du 4 au 8 décembre à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, Al Nowais a fait savoir qu’une visite sera effectuée, mi-décembre, à Tunis, pour rencontrer des responsables gouvernementaux et des acteurs du secteur énergétique afin de discuter des moyens qui permettront de concrétiser ce projet à El Metbasta, une délégation à Kairouan.

Le responsable a rappelé, dans ce cadre, qu’AMEA Power a remporté l’appel d’offre international lancé par le ministère tunisien de l’Industrie, de l’énergie et des mines pour construire une centrale solaire d’une capacité de 100 mégawatts (MW), dans le gouvernorat de Kairouan.

La société a finalisé les procédures conventionnelles et juridiques et se penche sur la mobilisation des financements nécessaires, ajoutant qu’un accord de principe a été déjà obtenu auprès de la Société financière internationale (IFC) et de la Banque africaine de développement (BAD).

D’un coût compris entre 120 et 140 millions de dollars, ce projet sera réalisé sur 24 mois, a-t-il avancé.

Al Nowais a fait savoir que le lancement des travaux du projet a été retardé à cause de la conjoncture internationale dont la guerre russo/ukrainienne, et ce, après le lancement des appels d’offres nécessaires à sa réalisation.

Il a rappelé, dans ce cadre, que la Tunisie dispose des compétences humaines et ressource naturelles adéquats pour attirer les investissements dans les énergies propres notamment solaire et éolienne.

Il a exprimé dans ce sens la volonté d’AMEA Power de booster ses investissements notamment dans le solaire et l’éolien, dans le gouvernorat de Bizerte (nord).

AMEA Power investit dans plus de 15 pays, dont l’Egypte où la société produit 1 000 mégawatts, au Maroc et dans d’autres pays africains.