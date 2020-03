C’est dans le cadre d’un exposé d’expertise, à l’intention des cadres du ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, et en présence de Sébastien De Bettencourt, general manager Sika Tunisie, des principaux bureaux d’études et de contrôle, des hauts cadres de la société, de partenaires, de nombreux délégués de sa clientèle et de représentants de divers médias, que Sika Tunisie a récemment organisé, au Sheraton – Tunis, une journée technique sur le thème «Les Solutions Sika pour la réparation, la protection et le renforcement des ouvrages et des bâtiments».

Il s’agit des nouveaux usages des fibres de carbone ajoutées à une formule de résine qui permettent d’obtenir le “PRFC”, une matière très résistante et beaucoup plus performante pour le renforcement des structures dans le bâtiment (poutres, poteaux, dalles, piliers, etc.), la réparation du béton armé, l’étanchéité et autres rénovations, et cela selon des normes techniques d’application précises et homologuées.

Une grande partie de l’exposé a été consacré aux procédés de renforcement de structures fabriqués à partir de fibres de carbone. Disponibles en rouleaux de différentes longueurs sous forme de lamelles, Sika® Carbodur, ou de tissus, Sika® Wrap, ces renforts composites sont minces, légers faciles et rapides à mettre en place et bien plus résistants que l’acier.

Ces produits Sika, qui bénéficient d’un avis technique du CSTB depuis février 2007, sont utilisés dans le bâtiment, les ouvrages d’art et le génie civil dans les cas d’augmentation de charges ou de modifications structurelles.

Sika met également à disposition des bureaux d’ingénierie, aux bureaux d’études de structures en béton, le logiciel de calcul Sika® CarboDur destiné pour les aider dans la conception des renforcements de structures en béton armé ou précontraint au moyen des matériaux composites à base de fibres de carbone, procédés Sika® CarboDur et Sika Wrap.

Mais la grande nouveauté présentée par Sika Tunisie était assurément, les systèmes de cuvelage par extrados SikaProof® A et SikaProof® P. Ces membranes en polyoléfine extrêmement flexible, sont additionnées d’une grille de micro-compartimentage et d’un feutre non-tissé spécialement conçu pour rendre le système adhérent au béton frais.

Cet ensemble unique assure une liaison mécanique. Le système SikaProof® A s’applique avant de mettre en place le ferraillage et de couler le béton. C’est le seul procédé de cuvelage par extrados qui peut recevoir du béton projeté.

Le système SikaProof® P est mis en œuvre par collage sur béton durci.

Destinés à traiter l’étanchéité des radiers, voiles et dalles de couvertures, les systèmes de cuvelage SikaProof® A et SikaProof® P font l’objet d’un Cahier des Clauses Techniques avec Enquête de Technique Nouvelle visée par Socotec.

Spécialisé dans la vente de produits chimiques, Sika est leader dans le développement et la production de systèmes et de produits pour le collage, l’étanchéité, le scellement, le renforcement et la protection dans les secteurs de la construction et de l’industrie.

Aujourd’hui, Sika apporte des solutions innovantes en conjuguant les technologies les plus pointues, un service et une expertise unique. Sa réputation est notamment due à ses solutions innovantes et complètes reconnues par les prescripteurs, les entreprises de construction et les partenaires distributeurs.

Leader sur le marché des mortiers de réparation, Sika développe des produits à forte valeur ajoutée afin de répondre à tous les nouveaux usages et besoins. Aujourd’hui, Sika Tunisie complète sa gamme avec un tout nouveau mortier de réparation structurale, de classe R4, le Sika MonoTop®-412 N. Ce mortier de réparation offre d’excellentes propriétés d’adhérence et résistances, et est particulièrement adapté aux applications dans les environnements agressifs.

Grâce à ses filiales, Sika est présent dans plus de 100 pays et fabrique ses produits dans plus de 300 usines. 25 000 employés permettent à Sika de réaliser un chiffre d’affaires annuel dépassant les 8 milliards de francs suisses (CHF).