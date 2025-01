Les moyens de renforcer le cadre réglementaire pour faciliter la participation conjointe des entreprises tunisiennes et égyptiennes, sous forme de consortiums, à la réalisation de grands projets ont été au centre d’un entretien tenu lundi entre la ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzri, et l’ambassadeur d’Égypte en Tunisie, Bassem Hassan.

Selon un communiqué publié par le ministère de l’Équipement, ces projets concernent principalement les secteurs du bâtiment et des travaux publics, notamment les autoroutes, les routes express, les ponts, la création de nouvelles villes et la protection des villes contre les inondations, en Tunisie, en Égypte, ainsi que dans d’autres pays.

Les deux parties ont convenu de poursuivre leur coordination afin d’accroître les investissements dans ce domaine, dans l’intérêt des deux pays, selon le même communiqué.

La rencontre a également été l’occasion de saluer le niveau exceptionnel des relations de coopération et d’amitié entre la Tunisie et l’Égypte et de réaffirmer la volonté commune de les développer davantage.

A cette occasion, Bassem Hassan a exprimé le souhait de son pays de continuer à renforcer la coopération avec la Tunisie et son engagement à œuvrer pour consolider davantage le partenariat effectif entre les deux pays.