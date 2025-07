L’état d’avancement des préparatifs de la mission commerciale itinérante dédiée au secteur des matériaux de construction et des travaux publics prévue, la dernière semaine du mois de septembre prochain, à Tripoli et à Zliten, en Libye, a été au centre d’une rencontre tenue, lundi, entre le Président Directeur Général du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), Mourad Ben Hassine et le Président du comité de gestion de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Zliten, Jalal Abdallah Bani, à la maison de l’Exportateur.

Cette mission cible plus de 20 entreprises tunisiennes actives dans les domaines de la construction, des travaux publics, ainsi que des bureaux d’études et d’ingénierie civile, outre des fabricants et commerçants de matériaux sanitaires, électriques et de construction, en plus de prestataires de services d’ingénierie et de maintenance, indique le Cepex dans un communiqué.

L’objectif étant de renforcer le partenariat économique entre la Tunisie et la Libye.

Selon le centre, cette mission s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de son programme promotionnel pour l’année 2025. Elle vise à élargir le réseau de relations des entreprises tunisiennes et à les connecter directement aux responsables, décideurs de projets et superviseurs des infrastructures en Libye, et ce, en collaboration avec les chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture à Zliten et à Tripoli.

Lors de cette rencontre, le PDG du Cepex a souligné l’importance de développer la coopération commerciale entre les deux pays et d’ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises tunisiennes exportatrices vers le marché libyen.

De son côté, le Président du comité de gestion de la chambre de Zliten a exprimé la disposition de son institution à organiser un forum économique tuniso-libyen, en plus de rencontres professionnelles bilatérales et de visites de terrain qui auront lieu le mois prochain à Tripoli et Zliten.

Il a également insisté sur l’impératif d’inviter les décideurs dans le domaine des matériaux de construction et des travaux publics à participer aux activités de cette mission commerciale, dans le but de soutenir les relations économiques bilatérales.