“Toute entreprise de travaux publics qui ne respecterait pas ses engagements dans la réalisation des projets dans la région, selon le rythme requis, verra son contrat résilié et sera remplacée par une autre entreprise”, a déclaré, mardi, le ministre de de l’Équipement et de l’Habitat, Salah Zouari, lors d’une visite de travail dans la région de Gafsa.

Dans une déclaration aux médias, Zouari a indiqué que le ministère œuvrera à accélérer l’achèvement des projets en cours de réalisation dans la région, afin qu’ils voient le jour au cours de l’année 2026, d’autant plus qu’un certain nombre d’entre eux connaissent des difficultés et des retards dans le rythme d’exécution.

Et d’ajouter que son département a programmé plusieurs projets pour l’année administrative 2026, dont l’aménagement et l’entretien de la route locale n° 899, pour un coût estimé à près de 50 millions de dinars. Il a précisé que le projet est actuellement au stade de publication de l’appel d’offres, soulignant que l’examen des offres débutera dans les prochains jours, en vue du lancement des travaux au début de l’année 2026.

Il a, d’autre part, annoncé que l’appel d’offres relatif au projet d’aménagement de la route nationale n°15, reliant les gouvernorats de Kasserine et de Gafsa, sera lancé dans les prochaines semaines, ajoutant que cette route constitue un danger pour la sécurité des usagers.

Le ministre a, à ce sujet, indiqué avoir autorisé le déploiement d’équipes pour combler les crevasses et les trous sur cette route, à titre de mesure urgente, parallèlement au lancement de l’appel d’offres, afin que les travaux démarrent au début de l’année 2026, avec un renforcement prévu durant la saison estivale.

Par ailleurs, Zouari a souligné que le ministère a accordé les autorisations nécessaires aux entreprises pour la réalisation des projets publics, tout en assurant les facilités requises et en œuvrant à lever les différentes difficultés, notamment celles liées à l’approvisionnement en matériaux de construction.

Il a, d’autre part, précisé que les travaux de réalisation d’une partie des pistes agricoles débuteront au cours de l’année prochaine, sur une distance estimée à environ 38 kilomètres, ajoutant que l’appel d’offres sera lancé dans les prochaines semaines.

Evoquant le plan de développement 2026-2030, il a fait savoir qu’il est dans sa phase finale, avant sa transmission au Conseil national des régions et des districts ainsi qu’à l’Assemblée des représentants du peuple, en vue d’entamer ensuite la mise en œuvre des projets qui y sont inscrits.