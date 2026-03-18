Le ministre de l’Équipement et de l’habitat, Salah Zouari, a mis l’accent sur la nécessité de simplifier les procédures administratives, de réduire le nombre de documents requis et les délais d’octroi des agréments nécessaires à travers l’adoption des nouveaux moyens de communication.

Cette démarche devra concerner les licences, les cahiers des charges accordés aux entreprises de construction aux bureaux d’études ainsi que les contrôleurs techniques opérant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP).

Intervenant lors d’une séance de travail consacrée à la présentation des résultats des travaux du comité de réflexion chargé de la révision du cadre réglementaire relatif aux agréments dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics, le ministre a appelé à accélérer la finalisation des travaux du comité concernant les propositions de révision des autorisations et des cahiers des charges des entreprises de construction et de travaux publics, en coordination avec les structures et les parties intervenantes.

Il a dans ce contexte mis l’accent sur l’importance de la mise en place d’un cadre juridique permettant d’organiser l’activité des laboratoires chargés de la réalisation des essais et des analyses des matériaux de construction spécialisés dans le secteur du BTP, indique un communiqué du ministère de l’Equipement.

La révision en question vise à moderniser le cadre juridique régissant les agréments, à garantir la qualité des réalisations et à accélérer l’achèvement des projets, a rapporté la même source.