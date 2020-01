Les autorités régionales de Bizerte ont décidé, mercredi 22 janvier, une série de mesures urgentes en vue de préserver l’équilibre environnemental de la lagune de Ghar El Melh au niveau de la localité d’El Gtaya.

Parmi les mesures prises, figure la lutte contre l’ensablement au niveau d’El Boughaz qui relie la lagune de Ghar El Melh à la localité d’El Gtaya, tout en veillant au respect de l’environnement et sans impacter négativement les activités agricoles de la région.

A cet effet, un tracteur à chenille sera mobilisé, à partir de la semaine prochaine, pour enlever le sable accumulé.

Lors d’une séance de travail tenue au siège de la délégation de Ghar El Melh, les autorités régionales se sont accordées, aussi, sur le lancement d’un appel d’offres pour la réalisation d’un canal entre la lagune et la mer et assurer un mouvement de l’eau, au niveau d’El Gtaya. Les travaux seront financés par la région et le Fonds mondial pour la nature (WWF).

D’une superficie de 80 hectares, la localité d’El Gtaya de Ghar El Melh se distingue par ses spécificités patrimoniales et agricoles. Elle est réputée pour la culture de la pomme de terre sur les berges de la lagune.