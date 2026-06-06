L’Organisation des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) en Tunisie a souligné l’importance d’impliquer les enfants et les jeunes aux efforts visant à protéger l’environnement et à renforcer l’action climatique globale et ce, à l’occasion de la journée mondiale et nationale de l’environnement, qui coïncide avec le 5 juin de chaque année.

L’UNICEF a indiqué que les enfants et les jeunes constituent un moteur de changement positif, appelant à renforcer la sensibilisation environnementale et à enraciner la culture d’engagement en faveur de la préservation des ressources naturelles à travers l’apprentissage et la participation active aux initiatives environnementales.

Dans ce contexte, l’organisation a affirmé avoir soutenu, au cours de l’année 2025, l’élaboration de la stratégie nationale de participation des jeunes à l’action climatique globale, en collaboration avec le ministère de l’environnement et le ministère de la jeunesse et des sports, en vue de renforcer le rôle des jeunes face aux défis environnementaux et climatiques.

L’UNICEF poursuit également son action avec ses partenaires pour renforcer les initiatives qui contribuent à la préservation durable des milieux dans lesquels vivent les enfants et les jeunes, relevant que ses différentes contributions peuvent, à l’avenir, avoir un impact positif et durable.