L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) a accordé à la Tunisie un financement de 2 millions de dollars (environ 5,8 millions de dinars) pour la réalisation d’un projet au parc national de l’Ichkeul.

Intitulé « Restauration des écosystèmes dégradés du bassin versant de l’Ichkeul », ce projet se concentrera sur la restauration des écosystèmes, la gestion des aires protégées et les moyens de subsistance résilients face au changement climatique dans le parc national de l’Ichkeul, site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, selon un communiqué publié par l’UICN.

L’Union agissant en tant qu’agence d’exécution du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), le projet sera mis en œuvre par la Direction générale des forêts et la Commission régionale pour le développement agricole du gouvernorat de Bizerte sur une période de deux ans.

L’UICN a rappelé que le FEM a approuvé un financement de près de 23 millions de dollars pour des projets mis en œuvre par l’Union en Asie, en Afrique et dans le Pacifique.

Ces investissements contribueront notamment, à enrayer la dégradation des forêts en Inde et à restaurer les écosystèmes d’eau douce et côtiers des Îles Salomon, ainsi que d’autres initiatives en Indonésie, en Mongolie et en Tunisie.

Ces approbations ont été accordées au cours des sessions du Conseil du FEM et les sessions de son Assemblée, qui se sont tenues à Samarcande (Ouzbékistan) du 30 mai au 6 juin 2026.