La présentation de la répartition du budget du ministère des Affaires culturelles pour l’année 2019 a figuré parmi les sujets culturels traités dans le dernier numéro de la lettre périodique du site d’actualités “Tunelyz-Parole aux chiffres” pour la période du 8 au 14 juillet 2019.

S’appuyant sur les données du Budget du ministère de la Culture, le schéma s’efforce de présenter sommairement la répartition du budget par pôle ou département.

Le fait remarquable, lit-on: Le montant alloué à la supervision (principalement assurée par les 24 délégations régionales du ministère) excède celui consacré aux arts et au patrimoine réunis, piliers de la culture et de la civilisation tunisiennes qu’on tente de rehausser dans ce monde où grand nombre de pays essayent d’exporter envahir leur voisinage avec leurs cultures respectives.

Les statistiques présentées se présentent ainsi: 7 pour cent sont consacrés au livre et à la lecture, 13 pour cent aux arts, 17 pour cent au patrimoine, 21 pour cent à l’action culturelle et 42 pour cent à la gouvernance et à l’appui.

Plusieurs thèmes sont abordés : “gaspillage alimentaire et mal nutrition, face à face”, “9anounji: compétences de l’instance constitutionnelle des droits de l’homme”, “Ech 3andna: Etendue de la Nappe de l’Albien au Maghreb”, “Made in Tunisia: Fabrication de médicaments injectables lyophilisés et ophtalmiques nécessaires stériles, une première en Afrique”, “Evolution du nombre des entreprises industrielles à Bizerte entre 2010 et 2017” et “a7na win: E-gouvernance : où en sommes-nous dans le monde”.

“Tunelyz” est un site d’actualité avec un focus sur les chiffres issus des rapports économiques et financiers des institutions publiques, des organisations non gouvernementales, et de l’Institut National des Statistiques.

Selon son fondateur, Khalil Gdoura, le site est un espace pour partager des informations autour des sujets politiques, culturels et sociaux du pays en s’appuyant sur les chiffres. Cette démarche a pour objectif d’engager une réflexion critique et une mise en perspective de ces données et études.