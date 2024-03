Le nombre de publications scientifiques a évolué de 20% entre 2019 et 2022, selon une brochure publiée par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Ainsi la Tunisie a occupé la 12ème place au niveau mondial en termes de production scientifique.

D’après la même source, la moyenne des co-publications scientifiques avec des pays étrangers a augmenté de 58% au cours de la même période. 23,5% des co-publications ont été réalisées avec la France.

En 2022, l’activité de recherche a attiré 25 803 membres des structures de recherche, dont 13 802 chercheurs, et plus de 11 mille doctorants et titulaires de doctorat. 59% des membres des structures de recherche sont des femmes.

En 2023, le nombre de laboratoires de recherche a aussi enregistré une augmentation, passant de 491 en 2022 à 501. Ces laboratoires de recherche sont principalement spécialisées dans l’ingénierie et de la technologie (58%), les sciences agricoles et vétérinaires (36 %), les sciences exactes et expérimentales (3%) et les sciences humaines (3%).

En revanche, les unités de recherche rattachées aux établissements d’enseignement supérieur et aux centres de recherche ont connu une forte baisse, avec seulement 21 unités de recherche en 2023 contre 92 en 2022.

Par ailleurs, l’année universitaire 2022-2023 s’est caractérisée par une baisse du nombre d’inscrits en doctorat, atteignant 10 559, soit environ 4% du nombre total d’étudiants inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur, qui s’élevait à plus de 260 mille.

Le nombre de thèses de doctorat soutenues en 2022 s’est élevé à environ 1865, soit une baisse de 14% par rapport à l’année précédente.