On n’en savait que des bribes. Pourtant Béchir Salem Belkhiria (1930-1985) était visionnaire, pionnier et novateur. Diplômé de l’ESSEC de Paris, et il n’avait cessé de promouvoir de grands projets.

De son parcours, comme de ses idées avant-gardistes, la restitution a été limitée, éparse. Un livre, élaboré en 2007 par feu le Dr Hamda Belkhiria, lui a été dédié. Il vient d’être augmenté et réédité, rappelant son immense souvenir. Sous le titre de « Béchir Salem Belkhiria, le défi permanent », publié aux Editions Leaders, il offre une lecture instructive.

La version en langue arabe comprend, dans une première partie, une biographie bien fournie de Béchir Salem Belkhiria, à la fois portrait, récit de vie, témoignages, retour sur le parcours professionnel, associatif et personnel, ainsi que des souvenirs consignés par Dr Hamda Belkhiria. La seconde partie reprend une série d’articles, de notes et de réflexions rédigés par le défunt. Quant à la version en langue française, elle compte une brève biographie, ainsi que des articles et des analyses.

L’ensemble est agrémenté d’un album photo. La première édition, parue en 2007, a été rapidement épuisée. Nombreux sont ceux qui ont souhaité en acquérir une copie, sans pouvoir y parvenir. Quelques années seulement après, l’auteur du livre, Dr Hamda Belkhiria, est décédé le 21 février 2011. Les chances d’une réédition de l’ouvrage sont devenues très minces…

Béchir Salem Belkhiria

Le défi permanent

du Dr Hamda Belkhiria

Editions Leaders, 658 pages, 70 D

