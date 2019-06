L’attaché de coopération pour la Délégation de l’Union européenne (UE) en Tunisie, Vladimir Rojanski, a annoncé, vendredi 14 juin, le lancement, en septembre 2019, d’un projet visant à renforcer l’appui au secteur de l’artisanat en Tunisie, moyennant une enveloppe de 9 millions d’euros (près de 29 millions de dinars).

“Financé conjointement par l’UE (8,5 millions d’euros) et la coopération italienne (500 mille euros), ce projet vise à créer des hubs de design similaires à celui de Nabeul et à sauver les métiers de l’artisanat en voie de disparition”, a-t-il indiqué lors d’une table ronde, tenue au siège de la Fondation Rambourg, autour du thème “Artisanat et territoires: Réflexions et partages d’expériences”.

Ce projet, qui sera lancé par l’UE et l’Office national de l’artisanat tunisien (ONAT), en partenariat avec l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et la Fondation Rambourg, a également pour objectif d’assurer des sources de revenus pour les artisanes dans les régions intérieures du pays et d’accompagner les jeunes entrepreneurs dans la création de projets dans le secteur de l’artisanat et du design.

“D’une durée de 5 ans, ce projet entend aussi promouvoir l’exportation des produits artisanaux”, a souligné le responsable européen, regrettant la faible contribution du secteur aux exportations nationales (moins de 2%).

“L’Union Européenne poursuivra son soutien au secteur de l’artisanat en Tunisie, qui demeure pilier de l’économie tunisienne”, a-t-il déclaré, précisant qu’il emploie entre 300 et 350 personnes.