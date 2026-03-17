Une foire régionale de l’artisanat sera organisée à la fin du mois de mars courant au gouvernorat de Siliana, a annoncé le commissaire régional de l’artisanat, Khaled Amri, en marge de la célébration de la Journée nationale de l’artisanat et de l’habit traditionnel, tenue au siège du gouvernorat.

Cette manifestation qui réunira plusieurs artisans de la région, vise essentiellement à promouvoir les produits artisanaux, d’autant que la région regorge d’artisans créatifs dans plusieurs domaines, notamment le tissage artisanal à Kesra et à Makthar, outre la couture traditionnelle, la distillation des herbes et la poterie traditionnelle, a indiqué Amri à l’Agence TAP.

À noter que l’artisane Zina Sifi, spécialisée dans le tissage artisanal du haïk, ainsi que l’artisan Mohamed Arbi, spécialisé dans la calligraphie, ont été honorés à l’occasion de la célébration régionale de la Journée de l’artisanat.