La Fédération nationale de l’artisanat (FNA), affiliée à l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), lance, via ses réseaux sociaux un appel à candidatures pour la participation à la Foire de Paris 2026.

L’événement se tiendra du 30 avril au 11 mai 2026 au parc des expositions de la Porte de Versailles, offrant ainsi aux créateurs tunisiens une plateforme de rayonnement au cœur de l’Europe.

La première foire de France accueille chaque année environ 1250 exposants et plus de 400 mille visiteurs. Elle représente une opportunité stratégique majeure pour les professionnels tunisiens. Elle leur permettra non seulement de présenter leurs créations et leur savoir-faire à un public international, mais aussi de tisser un réseau de partenaires d’affaires et de consolider la notoriété de l’artisanat national sur la scène mondiale.

Pour postuler à cette manifestation d’envergure, les candidats doivent impérativement satisfaire à deux conditions fondamentales : être détenteur d’un identifiant fiscal tunisien en cours de validité (patente) et justifier de l’enregistrement de leur entreprise auprès de la Fédération nationale de l’artisanat.

À travers cette initiative, la FNA entend mobiliser les artisans et commerçants du secteur, aussi bien résidents en Tunisie qu’en France, afin de « faire rayonner l’artisanat tunisien dans le monde ». Les participants sélectionnés bénéficieront d’un espace d’exposition à fort potentiel commercial, leur permettant de transformer cette vitrine en levier de développement concret pour leurs activités.