Le Commissariat régional de l’Artisanat de la Manouba a mis à disposition des crédits de fonds de roulement au profit de 65 artisans durant l’année 2025 et le premier trimestre 2026. Cette initiative vise à faciliter l’acquisition de matières premières et à améliorer les conditions de travail, en soutenant les artisans et en développant leurs compétences afin de contribuer à la croissance du secteur, a fait savoir à l’agence TAP le délégué régional de l’artisanat de la Manouba Sofiene Garbouj.

Lors de la célébration dans la région, des Journées de l’Artisanat et de l’habit traditionnel, tenue samedi soir au village artisanal de Denden, il a indiqué que les spécialités ayant bénéficié des prêts comprenaient le tissage de tapis de Kairouan, les vêtements traditionnels féminins, la marqueterie et la forge traditionnelle.

Il a expliqué que la région compte environ 2 080 artisans exerçant diverses spécialités, dont la broderie à la main, la peinture et la décoration sur différents supports qui font la renommée de toute la région de la Manouba.

Par ailleurs, sous l’influence de facteurs liés à la nature de la région et à ses caractéristiques économiques, notamment son caractère agricole, le secteur a évolué et les artisans se sont orientés vers l’investissement dans les ressources naturelles disponibles, en particulier dans le domaine de la culture des herbes et des fleurs aromatiques et médicinales, a-t-il encore précisé.