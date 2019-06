Le ministre du transport, Hichem Ben Ahmed a effectué, jeudi 13 juin, une visite au port commercial de Radès, pour prendre connaissance de certaines problématiques enregistrées au niveau de ce port, surtout au niveau des opérations d’aconage et de manutention.

Selon l’agence TAP, Ben Ahmed a indiqué que la situation dans le port s’est améliorée, en ce qui concerne la gestion des conteneurs et des remorques malgré les multiples réclamations de plusieurs entreprises relatives en particulier aux retards enregistrés dans l’arrivée des navires et des marchandises.

Il a indiqué que le nouveau système électronique de gestion des conteneurs vise essentiellement à améliorer les services, annonçant à cet effet que le port sera doté d’équipements de pointe, devant entrer en exploitation à la fin de la saison estivale.

Ben Ahmed a insisté sur la nécessité de multiplier les efforts de toutes les parties concernées pour assurer la réussite du nouveau système électronique et développer les services de transport dans le port.

Le port de Radès assure actuellement 60% du trafic des conteneurs et 78% des remorques. Le nouveau système intelligent de gestion du port a pour but de gérer les opérations d’aconage et de manutention pour réduire les temps d’attente.