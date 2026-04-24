Le ministre des Transports Rachid Amri a effectué, mercredi, une visite de terrain au terminal à conteneurs et rouliers du port de Radès pour suivre l’exécution des mesures d’amélioration des performances. Le ministre a inspecté le fonctionnement des terre-pleins et la qualité des services fournis aux clients.

Le rendement de la manutention des navires enregistre une progression suite à l’entrée en exploitation de nouveaux équipements acquis par la Société Tunisienne d’Aconage et de Manutention (STAM), notamment trois conteneurs, et six tracteurs portuaires, avec la programmation de l’acquisition d’autres engins lourds d’ici la fin de l’année conformément au programme d’investissement, selon un communiqué publié jeudi.

Le ministre a insisté sur la disponibilité opérationnelle du matériel exploité et a inspecté les scanners de marchandises, appelant l’Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP)à prendre toutes les mesures nécessaires pour réhabiliter les locaux dédiés à ces équipements.

Il a également souligné la portée de renforcer les effectifs de pointeurs pour garantir l’efficacité de l’enlèvement des conteneurs et permettre aux clients de recevoir leurs marchandises dans les plus brefs délais.

La visite a, par ailleurs, permis de diagnostiquer le système de travail à l’entrée et à la sortie du ports, appelant la Société Tunisienne d’aconage et de manutention a l’activation du système des portes intelligentes et le déploiement des moyens logistiques et humains nécessaires, tout en exigeant le respect des normes de sécurité par tous les intervenants dans le port.

Une réunion de travail a été tenue en marge de cette visite avec l’OMMP, la Douane, la police des frontières et la STAM, au cours de laquelle l’accent a été mis sur la nécessité de fixer un calendrier pour la réalisation des missions convenues, avec la nécessité de poursuivre le travail dans le cadre de la coordination et la cohérence entre les différents intervenants afin de réaliser les objectifs escomptés et de soutenir l’économie nationale.