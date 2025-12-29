Le ministère des Transports étudie, en coordination avec l’Office de la marine marchande et des ports (OMMP), deux options principales pour l’extension du terminal à conteneurs du port de Radès : soit un terminal intégré sur les quais 6 à 9, soit un terminal indépendant sur les quais 9, 11 et 12.

Cette réflexion a été au centre d’une séance de travail tenue vendredi après-midi par le ministre des Transports, Rachid Amri, au siège de l’OMMP. La réunion s’est concentrée sur la sécurité, la sûreté et l’efficacité opérationnelle du port, notamment suite à l’acquisition de nouveaux équipements.

Le ministre a recommandé d’approfondir les études préliminaires pour chaque scénario afin de choisir l’option la plus appropriée et la plus rapide à mettre en œuvre, dans l’objectif de renforcer la chaîne logistique nationale et de réduire les coûts de transit des marchandises.

Il s’est également penché sur la mise en œuvre des recommandations issues d’une précédente réunion du 11 septembre 2025, concernant notamment le regroupement des conteneurs et des remorques à séjour prolongé dans un espace unique, ainsi qu’une coordination renforcée avec les services douaniers pour leur évacuation rapide.

Le ministre a aussi suivi l’avancement de la numérisation des procédures via le guichet unique du port de Radès, une mesure visant à assurer la fluidité des opérations administratives.

Étaient présents à cette réunion plusieurs cadres du ministère et de l’OMMP, dont le directeur général du transport maritime, la directrice générale de l’OMMP et le directeur du port commercial de Radès.