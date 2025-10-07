Lâ€™Indice de Performance des Ports Ã Conteneurs (CPPI) publiÃ© par la Banque mondiale et S&P Global a mis Ã nu, encore une fois, les fragilitÃ©s structurelles de la logistique portuaire en Tunisie.

En tÃ©moigne le classement du port de RadÃ¨s, principal hub tunisien pour le frÃªt conteneurisÃ©.Â Sur l’ensemble des ports Ã©tudiÃ©s, le CPPI a classÃ©Â le Port de RadÃ¨s Ã la 251áµ‰ au niveau mondial en termes de performance portuaire et 13Ã¨me au niveau africain.

Le CPPI calcule son indice sur la baseÂ Â« du temps total passÃ© par les navires porte-conteneurs au port, depuis lâ€™arrivÃ©e au mouillage jusquâ€™au dÃ©part du quai Â». Il ne prend en compte que les ports Ã conteneurs, excluant les terminaux spÃ©cialisÃ©s dans le vrac, les hydrocarbures ou le trafic passagers, dont les logiques dâ€™exploitation et les indicateurs de performance diffÃ¨rent

Principal point faible relevÃ© par le CPPI au niveau du port de RadÃ¨s, des dÃ©lais de traitements trÃ¨s longs. Ils sont estimÃ©s par le classement Ã 86% supÃ©rieurs Ã la moyenne internationale.

Le classement du Port de RadÃ¨s ne cesse de reculer

Signe quâ€™aucune amÃ©lioration nâ€™ a Ã©tÃ© enregistrÃ©e en 2024, le classement de la TunisieÂ a reculÃ© de 5 places par rapport Ã 2023 et de 19 places par rapport Ã 2022.

Les pays voisins ont fait mieux que la Tunisie avec des classements de rÃªve. PortSaid en Egypte a Ã©tÃ© classÃ© 3Ã¨me et le Port Tanger Med au Maroc, 5Ã¨me. Cette performance sâ€™explique, dâ€™aprÃ¨s les experts, par lâ€™investissement lourd dans des systÃ¨mes de gestion avancÃ©s et dâ€™Ã©quipements logistiques performants, leur permettant de capter une part importante du trafic maritime rÃ©gional et de devenir des hubs incontournables pour le commerce international.

Les facteurs Ã lâ€™origine du mauvais classement du Port de RadÃ¨s

Pour revenir au Port de RadÃ¨s, les experts, qui ont rÃ©agi Ã son classement Ã la 251Ã¨me place, ont attribuÃ© ce recul Ã plusieurs facteurs structurelsÂ : infrastructures vieillissantes, mauvaise gouvernance administrative inefficace, faible connectivitÃ© maritimeâ€¦

Cette baisse de la performance logistique portuaire est due, Ã©galement, au retard pris dans le dÃ©marrage des investissements (quais 8 et 9 au port de RadÃ¨s, construction du port dâ€™Enfidha, zones logistiquesâ€¦), Ã lâ€™inefficacitÃ© des services portuaires, au cadre rÃ©glementaire non encore finalisÃ©, ainsi quâ€™au manque de coordination entre les structures. ConcrÃ¨tement, le port de RadÃ¨s, tout comme les autres ports commerciaux du pays prÃ©sentent le dÃ©savantage de ne pas pouvoir accueillir les navires de grande taille.

A titre indicatif, pour le cas du plus grand port commercial de Tunisie, en lâ€™occurrence le port de RadÃ¨s, la charge des navires doit Ãªtre de 3.500 conteneurs, car lâ€™infrastructure de ce port et sa profondeur (neuf mÃ¨tres) ne permettent dâ€™accueillir que des navires de 1.500 conteneurs au maximum. Ce qui provoque une perte dâ€™Ã©conomies dâ€™Ã©chelle de plus de 1500 dinars par conteneur (chiffres de 2015).

Au rayon des solutions, les analystes soulignent quâ€™un renforcement des investissements et une modernisation urgente des Ã©quipements sont indispensables pour le port de RadÃ¨s. Le dÃ©veloppement dâ€™infrastructures portuaires modernes, lâ€™optimisation des procÃ©dures administratives et lâ€™amÃ©lioration de la connectivitÃ© avec les rÃ©seaux de transport terrestre pourraient amÃ©liorer significativement la compÃ©titivitÃ© du port tunisien.

ABOU SARRA