La Bourse de Tunis entame la séance de lundi, en territoire positif. Le Tunindex enregistre une hausse de 0,59 %, à 6 897,18 points, dans un faible volume d’échanges de 0,551 MD, selon MCP.

Dans le vert , CEREALIS se bonifie de 4,40 %, à 4,50 D suivi, par les deux titres SOTRAPIL et ASSAD qui ont grimpé respectivement, de 2,91 % et 2,89 %, à 15,54 D et 7,82 D .

Dans le rouge, MPBS recule de 4,33 % à 5,52 D, tout comme pour les titres TAWASSOL GROUP HOLDING et AIR LIQUIDE qui se sont repliés respectivement, de 3,22 % et 3 %, à 0,30 D et 87,30 D.