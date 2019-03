La Bourse de Tunis a clôturé la séance du lundi en hausse. Le TUNINDEX a gagné 0,96% à 6.949,17 points dans un volume d’affaires de 4,086 MDT, rapporte Mena Capital Partners.

La balance des variations a été quasi stable avec 23 affermissements contre 22 replis.

Le titre BIAT a réalisé le plus fort volume de la séance, traitant 0,723 MDT de ses capitaux, en s’échangeant à 119,90 D, soit un gain de 3,36%.

Dans le vert, EURO-CYCLES s’offre la plus forte hausse de la séance (+6,07%) à 15,90 D, tout comme le titre ATTIJARI BANK qui a enregistré une nouvelle hausse de 6,03% à 36,56 D.

Les titres ASSAD et UIB ont terminé la séance en grimpant de 4,45% à 8,20 D et 22,04 D.

Dans le rouge, le titre SERVICOM a chuté de 5,31% à 0,89 D, suivi par les titres CIMENT DE BIZERTE et ELECTROSTAR qui ont affiché des baisses respectives de 5,10% et 4,27% à 1,30 D et 1,12 D.

TAWASSOL GROUP HOLDING a clôturé la séance en chute de 3,84% à 0,25 D. SPIDIT a affiché une régression de 2,99% en s’échangeant à 10,68 D.