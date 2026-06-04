La grande mosaïque « L’Olivier » a été transférée le 1er juin à l’Université Ritsumeikan Asie-Pacifique du Musée des arts de la préfecture d’Obta au Japon, où elle était exposée depuis le 26 mai dernier après avoir été présentée dans le pavillon tunisien de l’Exposition 2025 Osaka-Kansai au Japon, a déclaré l’artiste plasticien Taïeb Zayoud, de Djerba et auteur de cette fresque.

Il a déclaré à l’agence TAP qu’il avait conçu cette mosaïque avec l’aide d’un certain nombre d’artisans et d’artisanes de la ville d’El Jem, sous la supervision de l’Office national de l’artisanat.

Cette mosaïque représente “l’olivier de Charaf” de la ville d’El Haouaria, la plus ancienne variété d’olivier de Tunisie et d’Afrique, dont l’origine remonte à plus de 2 500 ans.

D’une dimension d’environ 40 mètres2, sa réalisation a nécessité trois mois de travail ininterrompu et l’utilisation de plus de 490 000 pierres multicolores.

Zayoud et l’équipe d’artisans ont fait preuve de créativité pour la sculpter et l’assembler avec précision, en harmonisant ses couleurs et en assurant sa cohésion artistique.

Cette œuvre d’art d’une beauté envoûtante a émerveillé les visiteurs de l’exposition et a attiré leur attention, les incitant à s’y attarder longuement dans le pavillon tunisien de l’exposition d’Osaka, au Japon.

Zayoud a ajouté que l’olivier revêt une symbolique sacrée et des significations multiples, car il est le symbole de la paix, de la longévité et de l’identité méditerranéenne.

Il a été recréé sous forme de mosaïque pour transmettre un message universel fondé sur l’harmonie entre les traditions et un avenir durable, selon ses propres termes.

L’artiste plasticien Taïeb Zayoud a réalisé plusieurs tableaux en mosaïque dans lesquels il a modelé les pierres en termes de forme et de couleur, en tirant un art qui exprime la créativité et la sensibilité.

Sa formation dans le domaine de l’orfèvrerie l’a aidé en ce sens, lui permettant d’aborder l’œuvre comme s’il s’agissait d’une pièce d’orfèvrerie précieuse et de grande valeur.