Dans une déclaration qu’il nous a accordée, Ahmadou Sardaouna, secrétariat général du ministère de l’Habitat et du Développement urbain du Cameroun, qualifie le Salon méditerranéen du Bâtiment (MEDIBAT) de «très impressionnant et très bien organisé».

Il a également souligné que son pays, le Cameroun, «a eu l’expérience d’accueillir la délégation tunisienne a Yaoundé lors de l’Afribat ; je vois que c’est un renforcement de ce qui s’est passé là-bas. Déjà nous avons beaucoup d’entreprises tunisiennes qui sont représentées par les Camerounais au Cameroun et qui ont des liens directs avec la Tunisie».

Et M. Sardaouna d’ajouter : «Je voudrais saisir l’occasion pour remercier d’abord les autorités tunisiennes qui ont voulu nous inviter cette année à MEDIBAT. Nous comptons nouer de relations très approfondies avec les entreprises tunisiennes d’autant plus que nous avons déjà un mémorandum d’entente qui existe entre le Cameroun et la Tunisie».

Il espère qu’un renforcement de ce mémorandum en signant des contrats-cadres à l’issue des différentes rencontres. Car, «l’Afrique dans son ensemble doit se mobiliser pour se suffire à elle-même pour aller vers l’avant».

Selon lui, «la Tunisie est une terre accueillante, calme et paisible. Nous espérons que nous pouvons profiter de cette stabilité pour faire des bonnes affaires».