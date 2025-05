Sfax, du 21 au 24 mai 2025 – La ville de Sfax accueillera la 18e édition du Salon Méditerranéen du Bâtiment (MEDIBAT), l’un des plus grands événements professionnels dédiés au secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) en Tunisie et dans la région méditerranéenne. Organisé tous les deux ans, ce salon s’impose comme une plateforme stratégique de rencontres, d’affaires et d’innovation.

Une édition à forte portée internationale

Pas moins de 15 pays ont confirmé leur participation à cette édition 2025, dont l’Algérie, la Libye, l’Égypte, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne, la Chine et la Malaisie, témoignant du rayonnement croissant de l’événement sur les scènes africaine, européenne et asiatique.

Forums, innovation et coopération régionale

L’un des moments forts sera le Forum d’affaires Tuniso-Algéro-Libyen, conçu comme un espace de dialogue et de partenariat entre acteurs publics et privés du BTP.

MEDIBAT 2025 mettra également en lumière les nouveaux enjeux du secteur à travers une série de conférences et séminaires, abordant notamment :

L’ économie verte

Le développement des partenariats public-privé (PPP)

Les nouvelles technologies du bâtiment

Une plateforme digitale pour booster les opportunités

Autre nouveauté de taille : la plateforme numérique CDP Business Matching permettra aux exposants et visiteurs de programmer en amont des rendez-vous B2B ciblés, favorisant ainsi des échanges efficaces entre entreprises tunisiennes et internationales.

Soutien des grandes organisations économiques

La présence d’institutions régionales et continentales comme l’ASCAME, la CPCCAF, AFRICA Link, COMESA ou encore ZLECAF contribuera à positionner MEDIBAT comme un véritable hub de l’investissement et de l’intégration régionale dans le secteur du bâtiment.

Avec son positionnement stratégique, ses expositions de pointe et ses rencontres à fort potentiel, MEDIBAT 2025 s’impose comme un levier de développement pour le BTP en Tunisie, en Méditerranée et en Afrique.