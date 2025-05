La 2ème journée du Salon Méditerranéen du Bâtiment « MEDIBAT 2025 » organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS) du 21 au 24 mai 2025 s’est caractérisée par la tenue d’une série de manifestations et d’activités ayant drainé un bon nombre d’acteurs économiques, de professionnels et de partenaires nationaux et internationaux. Il s’agit, en effet, du forum scientifique (rubrique fixe du salon), d’un forum d’affaires tuniso-algéro-libyen, pour la première fois dans l’histoire de MEDIBAT et d’une manifestation dédiée à la franchise dans le secteur du bâtiment.

Forum d’affaires tuniso-algéro-libyen

Une première dans l’histoire de MEDIBAT, le forum d’affaires tuniso-algéro-libyen a été marqué par la présence d’une large participation officielle et professionnelle libyenne et algérienne en plus de la participation tunisienne. Il s’est, également, accompagné par l’aménagement de 2 pavillons pour l’Algérie et la Libye dans l’aire d’exposition.

En effet, une pléiade d’hommes d’affaires, de personnalités influentes et de responsables de structures économiques (Chambres de commerce, patronats, instances d’appui à l’investissement, institutions financières…) des trois pays ont débattu d’une série de thématiques liées au bâtiment, aux grands projets d’infrastructure et d’urbanisme, au partenariat public-privé (PPP) dans le domaine et aux corridors routiers transfrontaliers d’Afrique et leur rôle dans l’amélioration des échanges commerciaux avec les pays africains..

A l’ouverture du forum, le Président de la CCIS M. Habib Hammami a souligné l’importance de la coordination entre les trois pays pour lever les barrières, coordonner les politiques et simplifier les procédures afin de faciliter l’échange et le partenariat, exprimant son souhait que ces rencontres deviennent une tradition qui renforce les liens de fraternité historique entre leurs peuples.

Pour sa part, M. Mourad Ben Hassine, Président et Directeur Général du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), a fait savoir que les trois pays, grâce à leurs efforts conjoints, sont en mesure de relever les défis et de gagner les paris.

Il a annoncé que la Tunisie, la Libye et l’Algérie ont décidé de constituer un comité qui entamera bientôt ses travaux pour relancer les relations commerciales bilatérales, le partenariat et l’investissement. De communs efforts se poursuivent également à l’heure actuelle en vue de tirer profit des corridors vers les pays ‘Afrique subsaharienne.

Fathi Al-Amin Al-Turki, Président de la Chambre libyenne de commerce, d’industrie et d’agriculture de Misrata, et Lakhdar Medjane, vice-président de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie, se sont adressés aux participants lors de la séance d’ouverture pour mettre en valeur l’importance du forum l’initiative de son organisation.

Le forum s’est déroulé en trois sessions, la première étant consacrée à la présentation des routes transsahariennes et de leur rôle dans le développement des échanges commerciaux régionaux avec le continent africain. La deuxième session a été consacrée à la présentation des expériences et des projets les plus importants dans le domaine de la construction et de l’infrastructure par les structures spécialisées dans les trois pays. La troisième session a été, enfin, consacrée au développement des investissements mixtes et à la présentation des incitations et des privilèges offerts aux investisseurs.

Le Forum scientifique : le bâtiment durable et intelligent

« Construire durablement, bâtir intelligemment », c’est autour de cette thématique que s’est articulé le Forum scientifique organisé aujourd’hui 22 mai par la CCIS et ses partenaires. Une pléiade d’ingénieurs, d’architectes, de chercheurs et d’experts en urbanisme, ainsi que des membres des délégations participantes au salon ont pris part aux assises de cette manifestation d’envergure.

Le Directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax M. Hichem Elloumi a souligné, dans un mot d’ouverture, l’importance du secteur de la construction en tant que pilier essentiel de l’économie nationale, faisant savoir que l’économie verte et circulaire contribue à la bonne exploitation des ressources, à la création d’emplois et au développement durable.

Modéré par un groupe de spécialistes tunisiens et étrangers, le forum a comporté trois panels. Le premier s’est articulé autour du thème « Architecture Durable et Intelligente» et a comporté trois interventions intitulées « Vers une architecture systémique », « Le Scan to BIM : capter l’existant avec une précision inégalée » et « Projet architectural et Intelligence artificielle ».

Le deuxième panel s’est basé sur l’écologie avec trois interventions respectivement intitulées « Modélisation en dynamique des systèmes du Nexus Eau-Énergie-Alimentation en milieu urbain », « Un projet stratégique concrétisé pour la sécurité hydrique régionale et nationale», et « Logement Durable et Abordable».

Axé sur la technologie, le troisième panel a comporté 2 conférences intitulées «Smart Home Automation in Asia: The Malaysian Model for Energy Efficiency, Skills Development, and Innovation (Le modèle malaisien de construction de maisons intelligentes)» et « Advancing Smart Buildings: Interoperable Systems and Scalable Solutions in the European Market (Les bâtiments intelligents avancés dans le marché européen) ».

La franchise dans le secteur de la construction

Lors de la deuxième journée du Salon Medibat, la plateforme Wefranchiz a, lors d’une manifestation baptisée « Matinale de la Franchise dans le BTP » expliqué à une vingtaine de chefs d’entreprise ce mécanisme qui permet d’étendre l’activité des marques et des organisations au-delà des frontières, de profiter de ses avantages en termes de transport et de logistique et d’éviter les coûts liés à l’installation dans des pays autres que les pays d’origine.

