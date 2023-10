La 17ème édition du Salon Méditerranéen du Bâtiment MEDIBAT organisée du 4 au 7 octobre 2023 à Sfax par la Chambre de Commerce et d’Industrie de la région (CCIS), est marquée par une remarquable présence étrangère et un programme d’activités parallèles à l’exposition avec un contenu riche et varié auquel prendront part des experts de renom et des structures professionnelles et d’affaires des plus prestigieuses.

De nombreux pays africains (dont le Congo Brazzaville le Burkina-Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Sénégal) ainsi que la Libye et la France prendront part au salon.

Le Salon qui sera inauguré par la Ministre de l’Equipement et de l’Habitat de la Tunisie Mme Sarra Zaâfrani Zenzri, sera visité par d’autres ministres et membres de gouvernement étrangers qui seront accompagnés de hauts cadres et donneurs d’ordres de leurs pays. Il s’agit, notamment, du ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat de la République du Congo Brazzaville, la Secrétaire d’Etat de l’Habitat et du Développement Urbain du Cameroun et le Conseiller Technique Chargé des Projets au Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de la Côte d’Ivoire.

Par ailleurs, une journée sous le thème « Pour un partenariat tuniso-libyen durable et plus élargi » est programmée lors de la 3ème journée de la manifestation (Vendredi 6 octobre) et verra la participation d’une grande délégation libyenne avec la présence de décideurs tunisiens et libyens.

Lors de la 1ère journée, des séances de BtoB (Business to Business) et BtoG (Business to Government) avec la participation de professionnels, de décideurs et de donneurs d’ordres auront lieu au pavillon « Fraternité et Coopération Africaine ». L’on s’attend à ce que des joint-ventures soient réalisées dans les domaines de la construction entre divers acteurs économiques publics et privés.

De même, une pléiade d’ingénieurs, d’architectes, d’experts et de chercheurs animeront les manifestations parallèles à l’exposition. Il s’agit du Forum de l’Entrepreneuriat qui se tiendra lors de la 1ère journée du Salon (Mercredi 4 octobre) autour du thème « Entreprendre pour un bâtiment vert et durable », du Forum Scientifique qui aura lieu lors de la 2ème journée (Jeudi 5 octobre) sous le thème « Sciences et Villes), et la Table ronde liée au projet TECHLOG (Technological Transfer For Logistics Innovation in Mediterranean Area) dans lequel la CCIS est associée avec 8 autres structures méditerranéennes. Cette table ronde aura lieu lors la 2ème journée du salon et s’articulera autour du thème « Les défis du Secteur du Transport et les Standards de qualification »

Autre moment marquant de la 17ème édition du Salon MEDIBAT, les deux tables rondes qu’organiseront, en marge du salon pendant sa 2ème journée, l’Ordre des Ingénieurs Tunisiens (OIT) et l’Ordre des Architectes Tunisiens (OAT). Deux manifestations qui regrouperont les adhérents de ces deux corps de métier considérés comme acteurs de première importance dans le développement du secteur du bâtiment.

Ces deux importants corps de métier participeront, côte à côte, et en étroite collaboration avec d’autres structures dont l’Agence Nationale de Maitrise de l’Energie (ANME), le Conseil des Sciences de l’Ingénierie relevant de l’OIT, l’Association KNX UC Tunisia aux travaux du Forum scientifique. Ce forum débattra des nombreuses problématiques et questions dont celles des bâtiments verts, intelligents et durables.

Voici le programme complet du salon “Médibat 2023” :

