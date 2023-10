La ministre de l’Equipement et de l’Habitat Mme Sarra Zaâfrani Zenzri a inauguré aujourd’hui (Mercredi 4 octobre) la 17ème édition du Salon Méditerranéen du Bâtiment « MEDIBAT 2023 » organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS) du 4 au 7 octobre 2023. Haute en couleur, cette inauguration s’est déroulée en présence d’une remarquable participation étrangère des exposants, des délégations étrangères, des organisations, des hautes personnalités et donneurs d’ordre et des professionnels du secteur du bâtiment.

Cet évènement biennal d’envergure internationale est, également, marqué par la participation d’une pléiade d’experts de renom et de représentant de structures professionnelles et d’affaires des plus prestigieuses qui prendront part aux différentes manifestations et activités parallèles à l’exposition présentant un contenu aussi riche que varié.

Ministres, délégations officielles et VIP au rendez-vous

La Ministre de l’Equipement et de l’Habitat a été accompagnée lors de la cérémonie d’inauguration de cette nouvelle édition et la visite des stands, par d’autres hautes personnalités, responsables de gouvernement étrangers et donneurs d’ordres de leurs pays. Il s’agit notamment du ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat de la République du Congo Brazzaville M. Josué Rodrigue NGOUONIMBA et des membres des délégations étrangères officielles de plusieurs pays participants.

Ont été, également, présents à la cérémonie d’inauguration officielle le Premier Délégué, Chargé de la gestion des affaires du Gouvernorat de Sfax M. Alhabib Balghouthi, le Président de la CCIS M. Ridha Fourati et les cadres régionaux et représentants des organisations professionnelles et structures économiques de Sfax.

150 exposants de 8 pays et un grand nombre de visiteurs professionnels internationaux de 12 pays répondent présents

Plus de 150 exposants prennent part à la 17ème édition du Salon Méditerranéen du Bâtiment MEDIBAT 2023. Venus de 7 pays (Cameroun, Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, le Congo Brazzaville, le Sénégal, Libye et France) en plus de la Tunisie, ces exposants représentent tous les secteurs du bâtiment, des BTP et des services et activités annexes. Ils présenteront toutes leurs expériences, leur savoir-faire et les dernières innovations et avancées technologiques qui caractérisent le secteur.

Côté visiteurs professionnels, l’on a enregistré une large participation de plusieurs pays. Il s’agit de l’Algérie, le Maroc, la France, l’Italie, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Burkina-Faso, le Nigéria, le Cameroun, la Hongrie, la Suisse et le Tchad.

Un pavillon « Fraternité et Coopération Africaine » dédié aux rencontres de partenariat B2B et B2G

Par ailleurs, la première journée du salon a connu le démarrage des rencontres de partenariat BtoB (Business to Business) et BtoG (Business to Government) au sein du pavillon « Fraternité et Coopération Africaine » aménagé au Hall 4 de l’aire de l’exposition.

Des professionnels, des décideurs et des donneurs d’ordres de nombreux pays ont pris, en effet, part à cette grande activité de MEDIBAT, qui déboucherait sur des joint-ventures dans les domaines de la construction entre divers acteurs économiques des secteurs public et privé. Ces séances de partenariat se poursuivront pendant la 2ème journée du salon.

Ont déclaré en marge de l’inauguration :

• Mme. Sarra Zaâfrani Zenzri, Ministre de l’Equipement et de l’Habitat:

« Le Salon MEDIBAT est, considéré comme une occasion unique pour échanger les informations, connaître les nouvelles technologies et les expériences comparées en matière de construction durable. J’insiste sur l’importance de cette question et vous appelle à poursuivre vos efforts, chacun de sa position, pour trouver des solutions efficaces et relever les défis.

La crise énergétique que connaissent tous les pays du monde est devenue un autre motif de l’utilisation d’énergies renouvelables et propres, en particulier à la lumière du changement climatique, des perturbations des systèmes et de la détérioration de la situation environnementale en général.

Cela nécessite les efforts conjugués de tous pour trouver des solutions coordonnées permettant une plus grande résilience face aux impacts du changement climatique, et pour évoluer vers une économie bas carbone afin d’atteindre les objectifs de développement durable.

Dans ce contexte, la Tunisie a commencé à préparer certaines politiques publiques sectorielles, notamment la stratégie énergétique tunisienne à l’horizon 2035 et la politique urbaine nationale…

Compte tenu des défis auxquels notre pays est confronté en la matière, le Ministère de l’Equipement et de l’Habitat s’emploie à redynamiser le secteur de la construction, qui contribue à concurrence de 7% environ au produit intérieur brut et occupe le quatrième rang de l’économie tunisienne, en plus d’attirer à peu près un quart des investisseurs en offrant plus de 400.000 emplois directs, en s’orientant vers une construction durable, écologique, verte et respectueuse de l’environnement, considérée comme la solution idéale pour contribuer à un développement global, durable et équilibré ».

• M. Josué Rodrigue NGOUONIMBA, Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat de la République du Congo Brazzaville

« Nous avons eu des entretiens ce matin avec notre collègue la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, notamment sur l’expérience de la Tunisie en matière de logements sociaux. Et compte tenu de ce que nous avons vu en visitant les différents stands du Salon, nous pensons qu’il existe réellement d’importantes opportunités de coopération entre les deux pays et même avec les autres pays de la sous-région d’Afrique centrale.

Les professionnels tunisiens du bâtiment savent ce qui leur reste à faire, et ils ont intérêt à ne pas traîner les pieds, tant la région est convoitée aujourd’hui pour les diverses opportunités qu’elle présente ».

• M. Ridha Fourati, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax :

« On peut dire que cette session de MEDIBAT a déjà réussi par le simple fait que la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax a pu l’organiser, eu égard à la conjoncture économique difficile tant sur le plan national qu’au plan international. Les témoignages de nos hôtes qui ne cessent de faire l’éloge de cette session montrent si besoin est combien l’équipe d’organisation a bien effectué son travail comme à l’accoutumée. Nous souhaitons plein succès au reste des activités et à nos partenaires et hôtes un bon séjour parmi nous à Sfax ».

Forum de l’entrepreneuriat : « Entreprendre pour un bâtiment vert et durable »

Première activité dans l’ordre chronologique des activités parallèles à l’exposition de la 17ème édition du Salon Méditerranéen du Bâtiment MEDIBAT, le Forum de l’Entrepreneuriat s’est tenu sous le thème « Entreprendre pour un bâtiment vert et durable ». De nombreuses structures ont pris part à ce Forum dont Tunisie Green Building Council, le Centre Technique des Matériaux de Construction, de la Céramique et du Verre (CTMCCV), le Cluster Green Building relevant de la Société de Gestion de la Technopôle de Borj Cedria et le Centre d’Affaires de Sfax.

Cinq (5) grandes thématiques ont été débattues par les experts et spécialistes participant à la manifestation. Il s’agit de « La stratégie nationale pour le développement et la promotion des bâtiments Green Building en Tunisie », “Les outils et les mécanismes d’appui technique offerts pour la construction des bâtiments durables et Green Building en Tunisie”, “Présentation des entreprises de matériaux de construction et des techniques de construction favorisant la construction des bâtiments durables et Green Building”, “Les mécanismes de financement de soutien pour la promotion des bâtiments durables et Green Building” et “Ouverture des Ateliers et Rencontres B2B entre entreprises adhérentes au cluster bâtiment durable et Green Building”.

Notons que la 2ème journée du Salon demain (jeudi 5 octobre) sera marquée par deux évènements majeurs : le Forum Scientifique sous le thème « Sciences et Villes » avec la participation des ingénieurs et des architectes, et la Table ronde liée au projet TECHLOG (Technological Transfer For Logistics Innovation in Mediterranean Area) dans lequel la CCIS est associée avec 8 autres structures méditerranéennes. Cette table ronde s’articulera autour du thème « Les défis du Secteur du Transport et les Standards de qualification »