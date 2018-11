Deux sessions de formation au profit des acteurs des œuvres universitaires se tiendront sous le thème “Œuvres universitaires : Une gouvernance plus efficiente pour un service plus efficace”, à l’initiative du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Fondation allemande Konrad Adenauer Stiftung (bureau de Tunis).

La première session se déroulera du 21 au 23 novembre 2018, alors que la deuxième aura lieu 28 au 30 courant à Hammamet, selon un communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Ces deux formations portent sur la gouvernance et la gestion de conflits. Elles ciblent les directeurs des établissements des œuvres universitaires (les directeurs des cités et des foyers universitaires, des restaurants universitaires, des centres culturels universitaires et les chargés de la gouvernance auprès des offices des œuvres universitaires).

Ces formations s’inscrivent également, dans le cadre du renforcement des capacités des cadres du ministère pour un rendement meilleur des établissements et, par conséquent, un meilleur service offert à l’étudiant.